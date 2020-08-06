Şarkıcı Berkay’ın, eşi Özlem Ada’ya aldığı 2 milyon liralık saat gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan yine tepki yağdı

Görgüsüzlük moda olmuş. Şaka gibi...

Haber olmak için boş boş konuşmuş yine!

Saat çok iğrenç ya üstüne 2 milyon verseler takmam.

Senin gelirin bin lira değil miydi yalancı?

Tepkin bile görgüsüzce. Ayıp yahu ayıp...

Bir de dalga geçiyor herkes takıyor diye!

Hepimizin kocası 2 milyona saat alıyor normal bir durum haklısın.

Hiç bir vasfın yok. Bu para nereden geliyor?



Berkay, terliğinden kolyesine kadar her şeye servet harcıyor.