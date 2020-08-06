Şarkıcı Berkay’ın, eşi Özlem Ada’ya aldığı 2 milyon liralık saat gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan yine tepki yağdı

Takvim, geçen sene 'Aylık gelirim bin lira' diyen Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e aldığı 2 milyon liralık saati haber yaptı. Sosyal medya kullanıcılarından popçuya tepki yağdı. Daha önce de 300 bin liralık altın kolyesi ve 5 bin liralık terliği ile gündem olan Berkay, harcamalarını eleştirenleri şu sözlerle tiye aldı:
"Abi anlamıyorum ki kolyeyi, saati herkes takıyor, terliği herkes giyiyor. Bunlar çok normal şeyler. Biraz da siz abartıyorsunuz. Aşık olduğum kadına aldığım hediyeyi konuşmak ayıp. Bence daha iyilerini de hak ediyor." Bu tuhaf açıklamaların ardından ünlü şarkıcıya sosyal medyadan yine tepki yağdı...
Görgüsüzlük moda olmuş. Şaka gibi...
Haber olmak için boş boş konuşmuş yine!
Saat çok iğrenç ya üstüne 2 milyon verseler takmam.
Senin gelirin bin lira değil miydi yalancı?
Tepkin bile görgüsüzce. Ayıp yahu ayıp...
Bir de dalga geçiyor herkes takıyor diye!
Hepimizin kocası 2 milyona saat alıyor normal bir durum haklısın.
Hiç bir vasfın yok. Bu para nereden geliyor?
Berkay, terliğinden kolyesine kadar her şeye servet harcıyor.