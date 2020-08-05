2 Ağustos'ta sosyal medyadan Türk turizmini baltalamaya yönelik paylaşım yaptı. Ancak TAKVİM, Ukraynalı modelin sevgilisi tarafından darp edilirken çekilen görüntülerini yayınladı.



Dayakçı sevgili Baran Güneş önce tartıştı



Ardından Daria'ya saldırdı

Soruşturma kapsamında olayla ilgili ifade veren bir görgü tanığı da Daria Kyryliuk'un sevgilisi tarafından şiddete maruz kalmasına şahit olduğunu anlattı. İddialara göre ise şiddet olayı polise yansıyınca; Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'i korumak için suçu Çeşme'deki mekana atıp Türk turizmini de baltalamaya çalıştı.

UKRAYNALILAR DA İNANMADI!

6 yıldır ülkemizde yaşadığını söyleyen Ukraynalı genç bir kadın, Daria Kyryliuk'a sosyal medyadan "Yıllardır buradayım ama asla böyle bir olay yaşamadım" diye tepki gösterdi.





İddiaya göre sevgilisini darp eden Baran Güneş'i komşuları şikayet etti. Suçlanmaktan korkan Güneş de sevgilisiyle senaryo yazıp suçu mekana attı. Güneş, ülkesine gönderdiği aşkına paylaşımı da Ukrayna'ya döneceği gün havalimanından yaptırdı.

YÜZÜNÜN güzelliğini görüp bir anda senaryosuna inanacaktım...

SEVGiLiSiNi korumak için Türkiye'yi kötüleyen bu kadın, umarız ülkeye giremez.

SEN ne yaparsan yap Daria, Ukraynalı arkadaşların ülkemizde tatile devam edecek.