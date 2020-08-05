Yayınlandığı ilk günden beri milyonları ekrana kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum tatiline çıktı. Gün boyu aşkıyla deniz keyfi yapan yakışıklı oyuncuya ilgi çok büyüktü.