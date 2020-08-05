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    • Saklambaç
    • 05.08.2020 Gazete
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    'nin yıldızı sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile ’a gitti plajlar karıştı! Selfie çektirme yarışı...

    atv’nin sevilen dizisi ’nin yıldızı , ’a gitti; plajlar karıştı. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan’la tatil yapan yakışıklı oyuncuyu gören tatilciler, genç yıldızla selfie çektirme yarışına girdi.

    Selfie için 'Akın' ettiler

    Yayınlandığı ilk günden beri milyonları ekrana kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum tatiline çıktı. Gün boyu aşkıyla deniz keyfi yapan yakışıklı oyuncuya ilgi çok büyüktü.

    Hayranı oldukları oyuncuyla selfie çektirme yarışına giren Bodrum'daki tatilciler, Akın Akınözü'nün etrafını sardı. Mütevazılığıyla takdir kazanan oyuncu da hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.


    29 yaşındaki Akınözü, gün boyu sevgilisiyle deniz keyfi yaptı. Oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. Sandra Pestemalciyan, Ege'nin serin sularından çıkmadı.

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
    Haberler Saklambaç Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum’a gitti plajlar karıştı! Selfie çektirme yarışı...
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