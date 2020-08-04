Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Alper Potuk'un yüzü aşktan yana güldü. Yeşil sahalardan çok gece hayatına odaklanan 29 yaşındaki Potuk, futbol kariyerini de sekteye uğrattı. Alper Potuk, önceki gün yine özel hayatıyla gündeme geldi...

Arkadaşlarıyla tatilde olan Potuk, önceki akşam Eda Caferi isimli kumral bir güzelle el ele objektiflere takıldı. Potuk'un bu görüntüsü, "Büyük aşkı Tuvana Türkay'ı unuttu" dedirtti.

Potuk ile Caferi'ye tatillerinde arkadaşları da eşlik ediyor.

Türkay ile Potuk, üç yıl süren aşklarında tam üç kere de ayrılıp barışmıştı.