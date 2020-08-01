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    • Saklambaç
    • 01.08.2020 Gazete
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    Aslan kral! Galatasaraylı Falcao 'da bir günde 25 bin Euro harcadı...

    Galatasaraylı yıldız Falcao, ’a gitti. Kolombiyalı futbolcu; hamile eşi, üç çocuğu ve misafirleriyle konaklamak için 17 bin euro’luk villayı seçti. Krallar gibi tatil yapan yıldız, önceki gün sadece yeme-içmeleri için de 8 bin euro ödedi.

    Aslan kral
    Yıllık 7 milyon Euro'luk ücretiyle tartışma konusu olan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, tatil için Bodrum'un yolunu tuttu.



    Kolombiyalı futbolcu, dördüncü bebeğine hamile eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla önceki gün Mandarin Blue Beach'te görüntülendi.



    Ailesi ve misafirleri için masraftan kaçınmayan Falcao, Mandarin Oriental'de geceliği 17 bin Euro'luk yani yaklaşık 140 bin TL'lik villa tuttu. Önceki gün 6'sı çocuk 12 kişilik gruplarının plajdaki harcamaları ve akşam yemeğini üstlenen yıldız futbolcu, toplam 8 bin Euro ödedi.


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