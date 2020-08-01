Yıllık 7 milyon Euro'luk ücretiyle tartışma konusu olan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, tatil için Bodrum'un yolunu tuttu.
Kolombiyalı futbolcu, dördüncü bebeğine hamile eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla önceki gün Mandarin Blue Beach'te görüntülendi.
Ailesi ve misafirleri için masraftan kaçınmayan Falcao, Mandarin Oriental'de geceliği 17 bin Euro'luk yani yaklaşık 140 bin TL'lik villa tuttu. Önceki gün 6'sı çocuk 12 kişilik gruplarının plajdaki harcamaları ve akşam yemeğini üstlenen yıldız futbolcu, toplam 8 bin Euro ödedi.
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ
Kolombiyalı futbolcu, dördüncü bebeğine hamile eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla önceki gün Mandarin Blue Beach'te görüntülendi.
Ailesi ve misafirleri için masraftan kaçınmayan Falcao, Mandarin Oriental'de geceliği 17 bin Euro'luk yani yaklaşık 140 bin TL'lik villa tuttu. Önceki gün 6'sı çocuk 12 kişilik gruplarının plajdaki harcamaları ve akşam yemeğini üstlenen yıldız futbolcu, toplam 8 bin Euro ödedi.
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ