7 milyon Euro'luk ücretiyle tartışma konusu olanyıldızıtatil içinyolunu tuttu.Kolombiyalı futbolcu,ve üç çocuğuyla önceki gün Mandarin Blue Beach'te görüntülendi.ve misafirleri için masraftan kaçınmayan Falcao,geceliğiyani yaklaşık 140 bin TL'lik villa tuttu. Önceki gün 6'sı çocuk 12 kişilik gruplarının plajdaki harcamaları ve akşam yemeğini üstlenen yıldız futbolcu,ödedi.