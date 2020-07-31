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    • Saklambaç
    • 31.07.2020 Gazete
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    Yasemin ve buzları eritti! Lüks yatla deniz sefası...

    Sosyetenin gözde çifti Yasemin ve , evliliklerinin üstündeki kara bulutları dağıttı. İkili, QUEST isimli 37 metrelik yüzen saraylarıyla Marmaris’e demir attı. Lüks yata; bir yelkenli ve iki botun eşlik ettiğini görenler, “Hayata bak” yorumunu yaptı...

    Hayata bak!

    Cemiyet hayatının gözde çifti Yasemin ve İzzet Özilhan, buzları eritti... Sosyetik işadamı Özilhan, geçtiğimiz hafta genç bir mankenin fotoğraflarını beğenmişti.

    Bunu gören Yasemin Hanım ise eşini sosyal medyada takipten çıkarak tepkisi göstermişti. Kısa süre sonra barışan ikili, geçtiğimiz gün çocuklarıyla Marmaris'e gitti.

    Bozburun Akvaryum Koyu'nda demirli lüks teknelerinde görüntülenen çiftin keyfi yerindeydi. 35 yaşındaki güzel, gün boyu teknede eşine fotoğraflarını çektirdi.

    2011'den bu yana evli olan iki kız sahibi çifte, İzzet Özilhan'ın annesi Emine ve babası Tuncay Özilhan da eşlik etti. Milyoner aileye 10 kişi hizmet etti.
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