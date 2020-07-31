Bozburun Akvaryum Koyu'nda demirli lüks teknelerinde görüntülenen çiftin keyfi yerindeydi. 35 yaşındaki güzel, gün boyu teknede eşine fotoğraflarını çektirdi.

2011'den bu yana evli olan iki kız sahibi çifte, İzzet Özilhan'ın annesi Emine ve babası Tuncay Özilhan da eşlik etti. Milyoner aileye 10 kişi hizmet etti.