HANDE'YE ÇOK KIRGIN

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, popçu sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi. Bu sözler üzerine hayal kırıklığı yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, tartıştı. Fikir ayrılığını aşamayan ünlü çift, beraberliklerine de nokta koydu. Güzel oyuncu, her ne kadar "Dostluğumuz sürüyor" dese de ünlü popçunun Erçel'e çok kırgın olduğu söyleniyor.