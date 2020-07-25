İki çapkın bir ipte oynuyor! | Kara kedi

Bu çiçeği burnunda yakınlaşma tam da "İki cambaz bir ipte oynamaz" dedirten cinsten... Biri Türkiye'nin en güzel kadınlarından. Soyadının aksine epey bir sarışın, eski spiker ve şimdinin moda ikonu olan dünyalar tatlısı bir kızımız... Başından geçen iki evlilikte de aradığı huzuru bulamayıp boşanan kızımız, en son Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinin veliahtı olan kendinden küçük bir erkek ile flört ediyordu.
TERS KÖŞE YAPTI AMA...
Bu ayrılıktan hemen sonra adamın başka bir sarışın güzelle gecelerde eğlenirken basına yakalanması üzerine kızımız elinden geleni ardına koymayıp kendisine yepyeni bir aşk bulmuş... Türkiye'deki birçok playboyun peşinde olduğu düşünülürse, kendisine yeni bir aşık bulması da pek zor değil... Herkes güzel kızımızın yeni sevgilisinin yabancı bir işadamı olduğunu düşünse de işin aslı hiç öyle değil. Güzel kızımız, yeni yakınlaşması ortaya çıkmasın diye sanıyorum yabancı işadamı dedikodularını çıkarıp ters köşe yapmaya çalıştı. Hatta kendisi çok yakın gazeteci dostlarına sevgilisiyle Bodrum'da olduğunun haberini bile uçurdu... Ama güzel moda ikonumuz, bugün itibariyle bu köşeden sizlerle en gizli dedikoduları paylaşacak olan 'Kara Kedi'nin gerçekleri bildiğini hesaba katmadı...
FUTBOL AŞIKLARI...
Gelelim yeni aşığın kim olduğuna... Güzel kızımızın yeni sevgilisi de en az kendisi kadar aşklarıyla magazin manşetlerinde yer alan bir isim... Kendisi için "Türkiye'nin en büyük çapkınlarından biri" demek hiç de yanlış olmaz. Üç büyüklerden birinde yöneticilik yapan uzun boylu, esmer ve karizmatik bu çapkınımız, sayısını herkesin karıştırdığı kadar da evlilik yaptı. Çocukları da olan bu çapkınımızla gizli gizli görüşen güzeller güzeli kızımıza bol şans dilerim. Çünkü işi epey bir zor! E malum rekabet piyasası!
KARA KEDİ
TERS KÖŞE YAPTI AMA...
Bu ayrılıktan hemen sonra adamın başka bir sarışın güzelle gecelerde eğlenirken basına yakalanması üzerine kızımız elinden geleni ardına koymayıp kendisine yepyeni bir aşk bulmuş... Türkiye'deki birçok playboyun peşinde olduğu düşünülürse, kendisine yeni bir aşık bulması da pek zor değil... Herkes güzel kızımızın yeni sevgilisinin yabancı bir işadamı olduğunu düşünse de işin aslı hiç öyle değil. Güzel kızımız, yeni yakınlaşması ortaya çıkmasın diye sanıyorum yabancı işadamı dedikodularını çıkarıp ters köşe yapmaya çalıştı. Hatta kendisi çok yakın gazeteci dostlarına sevgilisiyle Bodrum'da olduğunun haberini bile uçurdu... Ama güzel moda ikonumuz, bugün itibariyle bu köşeden sizlerle en gizli dedikoduları paylaşacak olan 'Kara Kedi'nin gerçekleri bildiğini hesaba katmadı...
FUTBOL AŞIKLARI...
Gelelim yeni aşığın kim olduğuna... Güzel kızımızın yeni sevgilisi de en az kendisi kadar aşklarıyla magazin manşetlerinde yer alan bir isim... Kendisi için "Türkiye'nin en büyük çapkınlarından biri" demek hiç de yanlış olmaz. Üç büyüklerden birinde yöneticilik yapan uzun boylu, esmer ve karizmatik bu çapkınımız, sayısını herkesin karıştırdığı kadar da evlilik yaptı. Çocukları da olan bu çapkınımızla gizli gizli görüşen güzeller güzeli kızımıza bol şans dilerim. Çünkü işi epey bir zor! E malum rekabet piyasası!
KARA KEDİ