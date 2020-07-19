Bugüne kadar özel hayatıyla ilgili hep suskun kalan Hande Erçel, dün ise sosyal medyadan sessizliğini bozdu. 26 yaşındaki güzel oyuncu, 36 yaşındaki Dalkılıç'la ayrılığı için şunları söyledi: "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek; Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık, iki insanın ilişkisini bitirmiş olsa da dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır."