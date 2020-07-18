Özlem Kaymaz, çocuklarıyla birlikte poz verdi: 'Hayatımız film gibi..."
Özlem Kaymaz, geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya gidip oğulları Dante ve Daniel'i Bodrum'a getirdi. Burada kızı Tara ile bir araya gelen Kaymaz, aile fotoğrafına "Film gibi değil mi hayatımız? Biz de afiş yapalım dedik" yazdı.
Özlem Kaymaz,geçtiğimizgünlerdeHollanda'yagidip oğullarıDante ve Daniel'iBodrum'a getirdi.Burada kızı Taraile bir araya gelenKaymaz, ailefotoğrafına "Filmgibi değil mihayatımız? Bizde afiş yapalımdedik" yazdı.