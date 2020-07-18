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    • Saklambaç
    • 18.07.2020 Gazete
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    , çocuklarıyla birlikte poz verdi: 'Hayatımız film gibi..."

    Özlem Kaymaz, geçtiğimiz günlerde 'ya gidip oğulları Dante ve Daniel'i 'a getirdi. Burada kızı Tara ile bir araya gelen Kaymaz, aile fotoğrafına "Film gibi değil mi hayatımız? Biz de afiş yapalım dedik" yazdı.

    Hayatımız film gibi
    Özlem Kaymaz, geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya gidip oğulları Dante ve Daniel'i Bodrum'a getirdi. Burada kızı Tara ile bir araya gelen Kaymaz, aile fotoğrafına "Film gibi değil mi hayatımız? Biz de afiş yapalım dedik" yazdı.
    Haberler Saklambaç Özlem Kaymaz, çocuklarıyla birlikte poz verdi: 'Hayatımız film gibi..."
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