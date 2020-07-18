



Ünlü sunucu Ece Erken, herkese ahlak dersi verdi! Evli işadamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ise tepki çekti. Sevgilisinin boşandığını gösteren kağıdı, Instagram hesabından 83 milyona sergiledi. Belgenin sahte olduğu belirlendi.