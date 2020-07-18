Sunucu Ece Erken, evliyken ilişki kurduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını açıkladı. Belgesi yalan çıktı. Sahte belgede adı geçen hakim, avukat ve katip, kişisel verileri açıklamaktan dava açtı.
SİCİLİ KABARIK!
Ece Erken, sevgilisinin boşanma kağıdını sosyal medyada yayınladı. Sahte çıkan belge başını yaktı! Hâkim ve avukatlar, sicillerinin yayınladığı gerekçesiyle sunucuya dava açtı.
Ünlü sunucu Ece Erken, herkese ahlak dersi verdi! Evli işadamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ise tepki çekti. Sevgilisinin boşandığını gösteren kağıdı, Instagram hesabından 83 milyona sergiledi. Belgenin sahte olduğu belirlendi.
Şimdilerde işadamının teknesinde tatil yapan Erken, yeni bir soruşturmayla gündeme geldi. Erken'in yayınladığı belgede isimleri bulunan hâkim ve avukatlar sicillerinin yayınlandığı gerekçesiyle ünlü sunucuyu şikayet etti.
ATAKAN IRMAK