SOSYETENİN en renkli isimlerinden Burcu Şendir, yeni yaşını kutlamak için önceki gün Marmaris'in yolunu tuttu. D-Maris isimli lüks otelden paylaşımlar yapan sosyetik güzel, "İyi ki doğdun aşkım" yazılı pastası ve gül yapraklarıyla süslenmiş akşam yemeği masasıyla merak uyandırdı.
Burcu Şendir'e romantik jestleri yapan isim ise belli oldu. Tıpkı Burcu Şendir gibi daha önce başından bir evlilik geçmiş olan Can Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu sosyetik güzel için bu lüks yaş günü kutlamasını organize etti. Burcu Şendir, şimdilik ilişkilerini gizli tuttukları için sosyal medyada Can Helvacıoğlu'yla fotoğraflarını paylaşmasa da işadamıyla Instagram'da takipleşiyor.
SOSYETENİN ADRESi
Bu arada Helvacıoğlu'nun Burcu Şendir'e yaş gününde baş başa romantik bir tatil jesti yaptığı ve birçok sosyetiğin tercih ettiği oteldeki deniz manzaralı odanın gecelik fiyatı ise yaklaşık 30 bin TL civarında...
Şendir, sevgilisinin yaptığı romantik jestleri Instagram'da paylaştı.
İKİNCİ BAHAR
Şendir, iki çocuğunun babası Necmettin Karabacak ile 2016 yılında boşandı.