Burcu Şendir'e romantik jestleri yapan isim ise belli oldu. Tıpkı Burcu Şendir gibi daha önce başından bir evlilik geçmiş olan Can Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu sosyetik güzel için bu lüks yaş günü kutlamasını organize etti. Burcu Şendir, şimdilik ilişkilerini gizli tuttukları için sosyal medyada Can Helvacıoğlu'yla fotoğraflarını paylaşmasa da işadamıyla Instagram'da takipleşiyor.