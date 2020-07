TAKVİM'in ulaştığı belgelere göre Güven, ağır hakaretlerde bulunduğu sevgilisine daha sonra sayısız özür mesajları yolladı. İşte o mesajlardan bazıları:



Çok üzgünüm kendimi bağırmadan ifade edemediğim için seni üzdüğüm için çok üzgünüm... Her gece kahrolarak yatıyorum. Her sabah öyle utanıyorum geçmiyor.



Kendimi hiç affetmeyeceğim. Her yerim yanıyor çok özür dilerim, çok utanıyorum Deniz.



Ne affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım.