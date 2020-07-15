Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u öldüresiye döven Ozan Güven'in daha önceki kavganın ardından yaptığı itiraflar dava dosyasına girdi. İşte 3 Ocak tarihli o mesajlar:
Çok üzgünüm, kendimi bağırmadan ifade edemediğim için...
Her gece kahrolarak yatıyorum. Her sabah öyle uyanıyorum.
Kendimi hiç affetmeyeceğim.Utanıyorum.
Ne affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım.
GÜVENBOZAN
Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a tam 1 saat eziyet etti. İlk kavgalarında attığı hakaret mesajları ise dava dosyasına girdi. 3 Ocak tarihli yazışmalarda ünlü oyuncu genç kadından "Ne affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım" diye özür dilemişti.
Türkiye, yeni bir kadına şiddet haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncu Ozan Güven, 13 Haziran gecesi kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Eski sevgilisinin şikayeti üzerine olay yargıya taşındı. Ozan Güven'in 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Bulutsuz'un, 3 Ocak tarihinde oyuncunun kendisine küfürler ettiği WhatsApp yazışmalarını dosyaya delil olarak sunduğu ortaya çıktı!
TAKVİM'in ulaştığı belgelere göre Güven, ağır hakaretlerde bulunduğu sevgilisine daha sonra sayısız özür mesajları yolladı. İşte o mesajlardan bazıları:
Çok üzgünüm kendimi bağırmadan ifade edemediğim için seni üzdüğüm için çok üzgünüm... Her gece kahrolarak yatıyorum. Her sabah öyle utanıyorum geçmiyor.
Kendimi hiç affetmeyeceğim. Her yerim yanıyor çok özür dilerim, çok utanıyorum Deniz.
Ne affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım.
Savcılık, Ozan Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven'in olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.
Deniz Bulutsuz'un kavga sonrası çektiği fotoğraflar, dava dosyasına girdi.