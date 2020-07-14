Geçtiğimiz yıllarda Türkler sayesinde tıklım tıklım olan adaların, bu yaz bomboş kaldığı gözlendi. Rodos, Midilli, Samos ve Mikonos'a akın eden cemiyet hayatının ünlü simaları da sınırlar kapalı olunca rotayı Bodrum ve Çeşme'ye çevirdi. İkoncan Eda Taşpınar, işadamı Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, modacı Yasemin Taciroğlu, Siren Erten-Ersin Kayalar gibi sosyetikler, yeni normalde alınan önlemler sayesinde ülkemizde rahatça tatilin keyfini sürüyor.



MİKONOS NAMMOS BEACH 12.07.2020