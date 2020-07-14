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    • Saklambaç
    • 14.07.2020 Gazete
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    sınırları açmadı; plajları ’den yoksun kaldı

    Geçtiğimiz yıllarda Yunan adalarına çıkarma yapan , bu yaz pandemi nedeniyle ’a aktı. Plajlarda adım atacak yer kalmadı. Komşu ise zarara uğradı. Sahillerin boş görüntüsü içler acısıydı...

    Mikofos!

    Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, tatil rotalarını da etkiledi... Yunanistan, bu yaz pandemi nedeniyle Türkiye'den turist kabul etmedi. Bu durum Komşu'yu derinden etkiledi.

    Geçtiğimiz yıllarda Türkler sayesinde tıklım tıklım olan adaların, bu yaz bomboş kaldığı gözlendi. Rodos, Midilli, Samos ve Mikonos'a akın eden cemiyet hayatının ünlü simaları da sınırlar kapalı olunca rotayı Bodrum ve Çeşme'ye çevirdi. İkoncan Eda Taşpınar, işadamı Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, modacı Yasemin Taciroğlu, Siren Erten-Ersin Kayalar gibi sosyetikler, yeni normalde alınan önlemler sayesinde ülkemizde rahatça tatilin keyfini sürüyor.


    MİKONOS NAMMOS BEACH 12.07.2020



    EDA TAŞPINAR (ÇEŞME)


    YASEMİN TACİROĞLU (BODRUM)


    BODRUM MAÇA KIZI 12.07.2020



    HACI SABANCI - NAZLI KAYI (BODRUM)

    SİREN ERTAN - ERSİN KAYALAR (BODRUM)
    Haberler Saklambaç Yunanistan sınırları açmadı; Mikonos plajları Beyaz Türkler’den yoksun kaldı
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