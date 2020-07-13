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    • Saklambaç
    • 13.07.2020 Gazete
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    İşin Aslı aşk! Aslı Turanlı sosyetik iş adamı ’la gizli aşka yelken açtı

    Yunan sevgilisi ’dan ayrılan Aslı Turanlı, sosyetik iş adamı ’la yakınlaştı. Bir ev sohbetinde tanışan ikili, kısa sürede samimiyeti ilerletti. Dostları onları arkadaş bilirken, Turanlı ve Öztarhan gizli gizli aşka yelken açtı.

    İşin Aslı aşk

    Ata Demirer aşkıyla şöhreti yakalayan Aslı Turan'lı, daha sonra Yunan DJ Ilias Valeron ile birliktelik yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda Valeron'dan ayrılan Turanlı'nın kalbini bu kez sosyetik bir isme kaptırdığı öğrenildi.

    Güzel oyuncu, iddiaya göre işadamı Önder Öztarhan'la birlikte. Konuşulanlara göre geçtiğimiz haftalarda bir ev ortamında tanışan ikili, daha sonra sık sık görüşmeye başladı.

    Birbirlerini tanıma aşamasında olan Turanlı ve Öztarhan'ın şimdilik ilişkiyi gizli tuttukları, ancak aşk ateşinin bacayı sardığı ortaya çıktı. Turanlı'nın yeni ilişkisini yakın arkadaşlarına anlattığı da konuşulanlar arasında.

    Aslı Turanlı, komedyen Ata Demirer'le kısa süre aşk yaşamıştı.

    Oyuncu, daha sonra DJ Valeron'la birlikte oldu.

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