Ata Demirer aşkıyla şöhreti yakalayan Aslı Turan'lı, daha sonra Yunan DJ Ilias Valeron ile birliktelik yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda Valeron'dan ayrılan Turanlı'nın kalbini bu kez sosyetik bir isme kaptırdığı öğrenildi.