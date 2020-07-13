Aslı Enver, yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı. Ünlü oyuncunun adı, bir süre önce eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmıştı.
Enver, Tunçeri'nin fazla çapkın olduğunu öğrenince sevenlerinin de talebi üzerine yol yakınken geri adım atmıştı.
Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Enver, önceki gün İstanbul'daki Yedikule Hayvan Barınağı'na uğradı.
Güzel oyuncu, buradan bir köpek sahiplenerek örnek bir davranışa imza attı.
Sevimli dostuyla selfie yapan Enver, takipçilerine "Satın alma, sahiplen" mesajı yolladı.