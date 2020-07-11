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    • Saklambaç
    • 11.07.2020 Gazete
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    Miss gibi kutlama! 'in eşi 31. nü Bodrum’da kutladı

    2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever, 31. nü Bodrum’da kutladı. Maçlar nedeniyle eşinin yanında olamayan , sürpriz hazırladı. Masaya gelen pastasını üflemeye çalışan Zeynep Hanım, TV ekranında kocasını görünce şaştı kaldı.

    Miss gibi kutlama

    Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, önceki gün 31 yaşına bastı.

    Şu sıralar Bodrum'da çocuklarıyla tatil yapan "2009 Miss Belçika" güzeli, yakın dostlarının pasta sürpriziyle mutlu anlar yaşadı.

    Maçlar nedeniyle İstanbul'da olan Volkan Demirel ise doğum gününe teknoloji sayesinde katıldı.

    Dostlarıyla birlikte pastasını kesmeye hazırlanan Zeynep Sever, mekandaki televizyonun ekranında bir anda eşi Volkan Demirel'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Duygusal görüşmede Demirel, "Zeyno doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara" ifadelerini kullandı.

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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