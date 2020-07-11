Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, önceki gün 31 yaşına bastı.
Şu sıralar Bodrum'da çocuklarıyla tatil yapan "2009 Miss Belçika" güzeli, yakın dostlarının pasta sürpriziyle mutlu anlar yaşadı.
Maçlar nedeniyle İstanbul'da olan Volkan Demirel ise doğum gününe teknoloji sayesinde katıldı.
Dostlarıyla birlikte pastasını kesmeye hazırlanan Zeynep Sever, mekandaki televizyonun ekranında bir anda eşi Volkan Demirel'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Duygusal görüşmede Demirel, "Zeyno doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara" ifadelerini kullandı.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM