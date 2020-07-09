Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz adalete sığındı: Delilleri karartmasından korkuyorum, tutuklansın!

dünyası, yeni bir kadına şiddet skandalıyla sarsıldı! Oyuncu Ozan Güven, 6 aydır aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a 22 Haziran gecesi şiddet uyguladı. Bir saat süren işkence sonrası Deniz Bulutsuz, soluğu savcılıkta aldı. Oyuncu Güven hakkında suç duyurusunda bulunarak 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Olaya tepkiler sürerken Bulutsuz'un avukatı Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuru yaptı. "Ozan Güven'intutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız" ifadesini kullandı.Güven'in evindeki kameralarda olay gününe ait kayıtların silindiği ortaya çıktı. Savcılık, MOBESE kayıtlarının incelenmesini istedi.Ozan Güven, olayda asıl şiddete kendisinin uğradığını söyledi.