Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar, binicilikte kupa kaldırdı... Yaşam koçluğu yapan Alkoçlar, uzun bir süre önce formda kalmak ve stres atmak için biniciliğe yönelmişti.

Çiftlikten çıkmayıp bu alanda kendini geliştiren sosyetik güzel, önceki gün İstanbul Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada engel atlama parkurunda hünerlerini sergiledi. Alkoçlar, 1.25 cm dereceyle birinci oldu.

KUPA SEVİNCİ!

Sosyetik güzel, yarıştan sonra birincilik kupasıyla selfie yaptı. Gurur pozunu sosyal medyada paylaşan Alkoçlar'a tebrik mesajları yağdı.