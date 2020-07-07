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    • Saklambaç
    • 07.07.2020 Gazete
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    Sosyetik güzel hobi olarak başladığı te sevinci yaşadı!

    Ender - çiftinin kızı Aslışah, hobi olarak başladığı te lara kıldı. Engel atlama parkurunda birinci olmayı başardı. Yaşam koçluğu yapan Alkoçlar, uzun bir süre önce formda kalmak ve stres atmak için biniciliğe yönelmişti.

    Aslışahlandı

    Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar, te kaldırdı... Yaşam koçluğu yapan Alkoçlar, uzun bir süre önce formda kalmak ve stres atmak için biniciliğe yönelmişti.

    Çiftlikten çıkmayıp bu alanda kendini geliştiren sosyetik güzel, önceki gün İstanbul Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen mada engel lama parkurunda hünerlerini sergiledi. Alkoçlar, 1.25 cm dereceyle birinci oldu.

    KUPA SEVİNCİ!
    Sosyetik güzel, yarıştan sonra birincilik kupasıyla selfie yaptı. Gurur pozunu sosyal medyada paylaşan Alkoçlar'a tebrik mesajları yağdı.

    Haberler Saklambaç Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar hobi olarak başladığı binicilikte kupa sevinci yaşadı!
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