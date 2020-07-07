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    • Saklambaç
    • 07.07.2020 Gazete
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    yine gülümsetti! ’ın ’te yapan sini buldu

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkese moral olan , önceki gün yine yüzleri gülümsetti. İrem Sak, dedektifliğe soyundu. Sak, dünyaca ünlü tenisçi ’ın ’te yapan sini buldu.

    Sahil güvenlik

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkese moral olan İrem Sak, önceki gün yine yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, Göcek'te çıktığı tekne gezintisinde bir dedektif gibi takipteydi.

    İrem Sak, 38.5 milyon TL'lik teknesiyle kayalara çarpan ünlü tenisçi Rafael Nadal'ı arayışa geçti.

    Ailesiyle birlikte "White" isimli lüks teknesiyle Göcek'te bulunan tenisçiyi merak eden İrem Sak, sonunda amacına ulaştı.

    Tenisçinin teknesini görür görmez fotoğraflayan güzel oyuncu, "Rafael abime geçmiş olsuna uğradık bu sabah. Herkes çok iyi" notu düşerek herkesi güldürdü.
    Haberler Saklambaç İrem Sak yine gülümsetti! Rafael Nadal’ın Göcek’te kaza yapan teknesini buldu
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