Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkese moral olan İrem Sak, önceki gün yine yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, Göcek'te çıktığı tekne gezintisinde bir dedektif gibi takipteydi.
İrem Sak, 38.5 milyon TL'lik teknesiyle kayalara çarpan ünlü tenisçi Rafael Nadal'ı arayışa geçti.
Ailesiyle birlikte "White" isimli lüks teknesiyle Göcek'te bulunan tenisçiyi merak eden İrem Sak, sonunda amacına ulaştı.
Tenisçinin teknesini görür görmez fotoğraflayan güzel oyuncu, "Rafael abime geçmiş olsuna uğradık bu sabah. Herkes çok iyi" notu düşerek herkesi güldürdü.