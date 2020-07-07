Yazın gelmesiyle Bodrum'daki kazık sezonu geçen ay açıldı. Bodrum Türkbükü'nde şezlong fiyatları günlük bin, aylık ise 24 bin lira olarak açıklandı. Beach'lerdeki kazık, restoranlara da sıçradı. 1.5 porsiyon döner 370 TL'ye kadar çıktı.

Türkbükü'nün adını 'kazıkbükü'ne çıkaran Maça Kızı da pahalı menüsüyle yine ağızları açıkta bıraktı. Sık sık lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen ünlü işletme, bu yıl hamburgerden vurgun yapmak için düğmeye bastı.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

LAHMACUN: 78 TL

SU CAM ŞİŞE 75 ML: 16 TL

İCE LATTE SOĞUK KAHVE: 54 TL

BİR BARDAK LİMONATA: 48 TL

HAMBURGER EXTRA: 140 TL

AYRAN: 35 TL

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM