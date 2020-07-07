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    • Saklambaç
    • 07.07.2020 Gazete
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    'da kazık sezonu açıldı! 'ndan lahmacun ve pide fiyatları ağızları açık bıraktı

    Yazın gelmesiyle 'daki kazık sezonu geçen ay açıldı. Bodrum Türkbükü'nde şezlong fiyatları günlük bin, aylık ise 24 bin lira olarak açıklandı. , bu yıl da fahiş fiyatlardan şaşmadı. Lahmacunu 78, hamburgeri ise 140 liradan satmaya başladı.

    Maça kazık sürüyor!

    Yazın gelmesiyle Bodrum'daki kazık sezonu geçen ay açıldı. Türkbükü'nde şezlong fiyatları günlük bin, aylık ise 24 bin lira olarak açıklandı. Beach'lerdeki kazık, restoranlara da sıçradı. 1.5 porsiyon döner 370 TL'ye kadar çıktı.

    Türkbükü'nün adını 'kazıkbükü'ne çıkaran Maça Kızı da pahalı menüsüyle yine ağızları açıkta bıraktı. Sık sık lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen ünlü işletme, bu yıl hamburgerden vurgun yapmak için düğmeye bastı.

    İŞTE FİYAT LİSTESİ
    LAHMACUN: 78 TL
    SU CAM ŞİŞE 75 ML: 16 TL
    İCE LATTE SOĞUK KAHVE: 54 TL
    BİR BARDAK LİMONATA: 48 TL
    HAMBURGER EXTRA: 140 TL
    AYRAN: 35 TL

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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