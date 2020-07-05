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    • Saklambaç
    • 05.07.2020 Gazete
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    verdiği pozunda hile yapmak isterken faka bastı

    Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de çekilen fotoğrafıyla kilo aldığı haberleri yapılan , atağa geçti. Kaş yapayım derken göz çıkaran güzel sunucu, verdiği pozunda hile yapmak isterken faka bastı.

    Tekno mağdur
    Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de çekilen fotoğrafıyla kilo aldığı haberleri yapılan Özlem Yıldız, atağa geçti. Kaş yapayım derken göz çıkaran güzel sunucu, verdiği pozunda hile yapmak isterken faka bastı.

    Photoshopu     abartan Özlem Yıldız, sosyal medyada rezil oldu. Yaslandığı merdiveni yamultan Yıldız'a, "Hangi ara bu kadar form tuttun. Ama merdivenleri yıkmasaydın iyi olurdu" esprileri yapıldı.


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