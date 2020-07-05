Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de çekilen fotoğrafıyla kilo aldığı haberleri yapılan Özlem Yıldız, atağa geçti. Kaş yapayım derken göz çıkaran güzel sunucu, verdiği pozunda hile yapmak isterken faka bastı.
Photoshopu abartan Özlem Yıldız, sosyal medyada rezil oldu. Yaslandığı merdiveni yamultan Yıldız'a, "Hangi ara bu kadar form tuttun. Ama merdivenleri yıkmasaydın iyi olurdu" esprileri yapıldı.
Photoshopu abartan Özlem Yıldız, sosyal medyada rezil oldu. Yaslandığı merdiveni yamultan Yıldız'a, "Hangi ara bu kadar form tuttun. Ama merdivenleri yıkmasaydın iyi olurdu" esprileri yapıldı.