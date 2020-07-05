ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın okuma provaları geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli şekilde gerçekleşen provalarda, usta yönetmen Faruk Teber yönetmenliğinde, oyuncular karakterlerine ilk kez hayat verdi.
Dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini anlatıyor.
Dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini anlatıyor.