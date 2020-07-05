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    • Saklambaç
    • 05.07.2020 Gazete
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    'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa’nın okuma provası yapıldı

    ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa’nın okuma provası yapıldı. Başrol Jessica May de paylaştığı klakete, “Bir hayırlı olsun alırız” notunu yazdı.

    Sosyal mesafeli prova
    ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın okuma provaları geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli şekilde gerçekleşen provalarda, usta yönetmen Faruk Teber yönetmenliğinde, oyuncular karakterlerine ilk kez hayat verdi.



    Dizi, 'dan 'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini anlatıyor.
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