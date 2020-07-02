İynemli, kayalardan fotoğraf çekmeye çalışan muhabirlere, "İşiniz zor dikkat edin. Gelin bari bir çay içelim" diyerek jest yaptı. Otel çalışanlarının fotoğraf alan gazetecilere doğru koştuğunu gören oyuncu, otel sahibine de "Sakın onlara kötü davranmayın. Onlar işlerini yapıyor" dedi.

BODRUM - DOĞAN SAVAŞ