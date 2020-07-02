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    • Saklambaç
    • 02.07.2020 Gazete
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    Sevgilisi ile ’da tatil yapan Oyuncu 'den muhabirlere jest

    Oyuncu sevgilisi ile ’da denize girdi. Magazin muhabirlerini görünce de sudan çıkıp “Gelin çay içelim” diye seslendi.

    Cömertlik arası

    Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal ile Bodrum tatiline çıktı.

    Torba'daki Amanruya otelde konaklayan çift, önceki gün denize girdi.

    Yakışıklı oyuncu, gazetecileri fark edince gülümsedi. Oyuncu, arkadaşlarının aksine rahat tavırlar sergiledi.

    İynemli, kayalardan fotoğraf çekmeye çalışan muhabirlere, "İşiniz zor dikkat edin. Gelin bari bir çay içelim" diyerek jest yaptı. Otel çalışanlarının fotoğraf alan gazetecilere doğru koştuğunu gören oyuncu, otel sahibine de "Sakın onlara kötü davranmayın. Onlar işlerini yapıyor" dedi.

    BODRUM - DOĞAN SAVAŞ
    Haberler Saklambaç Sevgilisi Bige Önal ile Bodrum’da tatil yapan Oyuncu Aras Bulut İynemli'den muhabirlere jest
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