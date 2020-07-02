Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal ile Bodrum tatiline çıktı.
Torba'daki Amanruya otelde konaklayan çift, önceki gün denize girdi.
Yakışıklı oyuncu, gazetecileri fark edince gülümsedi. Oyuncu, arkadaşlarının aksine rahat tavırlar sergiledi.
İynemli, kayalardan fotoğraf çekmeye çalışan muhabirlere, "İşiniz zor dikkat edin. Gelin bari bir çay içelim" diyerek jest yaptı. Otel çalışanlarının fotoğraf alan gazetecilere doğru koştuğunu gören oyuncu, otel sahibine de "Sakın onlara kötü davranmayın. Onlar işlerini yapıyor" dedi.
BODRUM - DOĞAN SAVAŞ