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    • Saklambaç
    • 02.07.2020 Gazete
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    ’ın Çeşme tatili zehir oldu! ’da eski aşkı ’yla oldu

    ’ın Çeşme tatili zehir oldu. ’da gezintiye çıkan İkoncan, eski aşkı ’yla oldu. Depara kalkan sosyetik güzel oteline kaçtı…

    Alaçatı başına yıkıldı

    Geçtiğimiz hafta tatil için Çeşme'nin yolunu tutan Eda Taşpınar, büyük bir sürprizle karşılaştı.

    Alavya Otel'de konaklayan İkoncan, önceki akşam geç saatlerde sokaklarında gezintiye çıktı. Çok sevdiği ve hatıralarla dolu olan Alaçatı'da yürüyen Taşpınar, bir anda karşısında eski sevgilisi milli sörfçü 'nu gördü. İkilinin sini görenler heyecanla birbirlerini selam verip vermeyeceğini beklerken, Taşpınar'dan beklenmedik bir hamle geldi. İkoncan'ın pişti sonrasında hızlı adımlarla oteline döndü. Birbirini görmezden gelen ikili 2009-2012 yılları arasında büyük bir aşk yaşamıştı.

    Kozanoğlu aşkı için, "Eda ve ben dünyanın en uyumlu çiftiyiz" demişti.

    TAKVİM MAGAZİN - ÖZEL

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