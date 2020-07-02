Geçtiğimiz hafta tatil için Çeşme'nin yolunu tutan Eda Taşpınar, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Alavya Otel'de konaklayan İkoncan, önceki akşam geç saatlerde Alaçatı sokaklarında gezintiye çıktı. Çok sevdiği ve hatıralarla dolu olan Alaçatı'da yürüyen Taşpınar, bir anda karşısında eski sevgilisi milli sörfçü Bora Kozanoğlu'nu gördü. İkilinin piştisini görenler heyecanla birbirlerini selam verip vermeyeceğini beklerken, Taşpınar'dan beklenmedik bir hamle geldi. İkoncan'ın pişti sonrasında hızlı adımlarla oteline döndü. Birbirini görmezden gelen ikili 2009-2012 yılları arasında büyük bir aşk yaşamıştı.

Kozanoğlu aşkı için, "Eda ve ben dünyanın en uyumlu çiftiyiz" demişti.

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