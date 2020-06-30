Karantina günlerinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Güzel model Özge Ulusoy ve işadamı Faruk Çolakoğlu aşkında yeni bir kriz çıktı. Sürekli yurt dışında görüşen ikili, Coronavirüs yüzünden ayrı kaldı. Araya mesafelerin girmesinden sıkılan Faruk Çolakoğlu'nun aşkı bitirme kararı aldığı konuşuldu.