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    • Saklambaç
    • 30.06.2020 Gazete
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    aşk hayatında yine hüsrana uğradı! ile arasına coronavirüs girdi

    , aşk hayatında yine hüsrana uğradı. Güzel model ile işadamı sevgilisi arasına Coronavirüs girdi. Fransa’da olduğu için Ulusoy’la görüşemeyen Çolakoğlu, ipleri kopardı.

    Ayrılık-19

    Karantina günlerinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Güzel model Özge Ulusoy ve işadamı Faruk Çolakoğlu aşkında yeni bir kriz çıktı. Sürekli yurt dışında görüşen ikili, Coronavirüs yüzünden ayrı kaldı. Araya mesafelerin girmesinden sıkılan Faruk Çolakoğlu'nun aşkı bitirme kararı aldığı konuşuldu.

    İşleri dolayısıyla yurt dışında yaşayan ve genellikle Fransa'da olan Çolakoğlu'nun, Ulusoy'dan ayrılmayı uzun süredir düşündüğü öğrenildi.

    Daha önce de Özge Ulusoy'u terk eden Çolakoğlu, güzel modeli sosyal medyadan takipi bırakmış ancak Ulusoy, aşkını takip etmeyi sürdürmüştü.

    TAVİM ÖZEL - MAGAZİN SERVİSİ
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