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    • Saklambaç
    • 29.06.2020 Gazete
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    Aşk kampı

    Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, aşk tatiline çıktı. Karantina sürecini birlikte geçiren ikili, dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği The LifeCo Bodrum'da detoks kampına başladı.

    Aşk kampı
    Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, aşk tatiline çıktı. Karantina sürecini birlikte geçiren ikili, dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği The LifeCo Bodrum'da detoks kampına başladı.



    Dün çeşit çeşit detoks suları içen Kocaoğlu, "Karantinada biraz kilo almışım. Veriyorum" ifadesini kullandı. Ünlü çiftin ayrı ayrı verdikleri pozlarına, takipçilerinden beğeni yağdı. Sevenleri ayrıca, "Çok yakışıyorsunuz" şeklinde yorumlar yaptı.
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