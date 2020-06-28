O dönem hedefindeki isimler; Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş ile genç şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Karaca, son olarak Apple'ın müzik uygulaması olan İTunes'in, 'en çok dinlenenler' listesine parayla girenleri eleştirdi.



Karaca, şarkıları YouTube'da milyonlarca kez dinlenen Reynmen'i de eleştirmişti.