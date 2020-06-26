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    • Saklambaç
    • 26.06.2020 Gazete
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    ’den alkışlık hareket! için harekete giçti

    kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan ’den alkışlık hareket. Başarılı model Tülin Şahin, bu kez de dünyaca ünlü markalara ait elbiselerini internetten satışa çıkardı. Geliri, ne bağışlayacağını açıkladı.

    Turkish melek

    Ünlü model , yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı... Daha önce, elbiseleri de dahil birçok kez dolabındaki kıyafetleri satışa çıkarıp gelirini öğrencilere bağışlayan Şahin, yine örnek bir adım attı. Güzel anne, dün kullanmadığı kıyafetlerini internetten satışa çıkardı. Satıştan elde edilen gelirin ise bu kez ne bağışlanacağını açıklayan güzel manken, "Dolabımda artık kıyafet kalmamış olabilir. Bu fotoğrafta gördüğünüz her şey yarından (bugün) itibaren Givin'de satışta" açıklamasını yaptı.

    SEVENLERİ DESTEK OLDU
    Şahin'e takipçilerinden de destek yağdı. Birçok kişi, "Biz de kullanmadığımız eşyaları Givin'de satacağız. Geliri öğrencilere bağışlayacağız" şeklinde yorumlar yaptı.

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