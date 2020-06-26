Ünlü model Tülin Şahin, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı... Daha önce, hamilelik elbiseleri de dahil birçok kez dolabındaki kıyafetleri satışa çıkarıp gelirini öğrencilere bağışlayan Şahin, yine örnek bir adım attı. Güzel anne, dün kullanmadığı kıyafetlerini internetten satışa çıkardı. Satıştan elde edilen gelirin ise bu kez tıp öğrencilerine bağışlanacağını açıklayan güzel manken, "Dolabımda artık kıyafet kalmamış olabilir. Bu fotoğrafta gördüğünüz her şey yarından (bugün) itibaren Givin'de satışta" açıklamasını yaptı.

SEVENLERİ DESTEK OLDU

Şahin'e takipçilerinden de destek yağdı. Birçok kişi, "Biz de kullanmadığımız eşyaları Givin'de satacağız. Geliri öğrencilere bağışlayacağız" şeklinde yorumlar yaptı.