Sosyetik güzel Derin Mermerci, uğruna televizyoncu Cem Aydın'dan boşandığı yasak aşkı Murat Aslan ile tatile çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Aslan'ın Bebek'teki lüks yalı dairesinde ilk kez yan yana görüntülenen ikili, önceki gün soluğu Marmaris'te aldı.
Dün de lüks bir otelin plajında görüntülen aşıklardan Aslan, Mermerci'nin Cem Aydın'dan olan çocukları Lal ve Mina ile deniz keyfi yaptı.
Gözünü ayırmadı
Mermerci ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Murat Bey, sudan çıkınca da çocukları havluyla kuruladı. Aslan'ın miniklerle yakında ilgilenmesi, "Baba hareket" yorumu yaptırdı.
AYAKLARINA SU DÖKTÜ
Murat Aslan, sevgilisinin çocukları için seferber oldu. Ayakları sıcak kumda yanmasın diye kovayla su döktü.
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