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    • Saklambaç
    • 26.06.2020 Gazete
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    Sosyetik 'den yasak aşkı ve ailesiyle ’te tatil keyfi!

    , yasak aşkı ve ailesiyle ’e gitti. Sosyetik güzel şezlongda güneşlenirken, Aslan sevgilisinin çocuklarıyla denize girdi. Üşümesinler diye onları kuruladı, kumda ayakları yanmasın diye su döktü.

    Baba hareket!

    Sosyetik güzel Derin Mermerci, uğruna televizyoncu Cem Aydın'dan boşandığı yasak aşkı Murat Aslan ile tatile çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Aslan'ın Bebek'teki lüks yalı dairesinde ilk kez yan yana görüntülenen ikili, önceki gün soluğu Marmaris'te aldı.

    Dün de lüks bir otelin plajında görüntülen aşıklardan Aslan, Mermerci'nin Cem Aydın'dan olan çocukları Lal ve Mina ile deniz keyfi yaptı.


    Gözünü ayırmadı

    Mermerci ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Murat Bey, sudan çıkınca da çocukları havluyla kuruladı. Aslan'ın miniklerle yakında ilgilenmesi, "Baba hareket" yorumu yaptırdı.


    AYAKLARINA SU DÖKTÜ
    Murat Aslan, sevgilisinin çocukları için seferber oldu. Ayakları sıcak kumda yanmasın diye kovayla su döktü.

    TAKVİM - ÖZEL HABER
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