Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 21.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Alişan, ve 'in eşi aileleri ve dostlarıyla doğum günlerini kutladı

    Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Alişan, ve 'in eşi aileleri ve dostlarıyla doğum günlerini kutladı. Pastaları ise oldukça havalıydı…

    Pastaları da sekil!
    İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan önceki gün 44 yaşına bastı. Ünlü türkücünün pastasında ise kocaman bir mikrofon süsü vardı.



    Şarkıcı, pastayı yapan yakınına teşekkür mesajı yolladı.



    Brezilyalı oyuncu 'in fotoğrafçı eşi da önceki gün yeni yaşını kutladı. Güzel oyuncu, eşi için fotoğraf makineli bir pasta yaptırdı. Pastadan yapılan kılıfa da "Mutlu yaşlar" yazdırdı.



    Cemiyet hayatının önde gelen simalarından , dün yaş gününü kutladı. Ailesi ve yakın dostlarıyla minik bir parti yapan Çapa'nın, plaj konseptli pastası ise oldukça göz alıcıydı.
    Haberler Saklambaç Alişan, Ceylan Çapa ve Jessica May'in eşi Hüseyin Kara aileleri ve dostlarıyla doğum günlerini kutladı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri