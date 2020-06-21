İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan önceki gün 44 yaşına bastı. Ünlü türkücünün pastasında ise kocaman bir mikrofon süsü vardı.
Şarkıcı, pastayı yapan yakınına teşekkür mesajı yolladı.
Brezilyalı oyuncu Jessica May'in fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara da önceki gün yeni yaşını kutladı. Güzel oyuncu, eşi için fotoğraf makineli bir pasta yaptırdı. Pastadan yapılan kılıfa da "Mutlu yaşlar" yazdırdı.
Cemiyet hayatının önde gelen simalarından Ceylan Çapa, dün yaş gününü kutladı. Ailesi ve yakın dostlarıyla minik bir parti yapan Çapa'nın, plaj konseptli pastası ise oldukça göz alıcıydı.
Şarkıcı, pastayı yapan yakınına teşekkür mesajı yolladı.
Brezilyalı oyuncu Jessica May'in fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara da önceki gün yeni yaşını kutladı. Güzel oyuncu, eşi için fotoğraf makineli bir pasta yaptırdı. Pastadan yapılan kılıfa da "Mutlu yaşlar" yazdırdı.
Cemiyet hayatının önde gelen simalarından Ceylan Çapa, dün yaş gününü kutladı. Ailesi ve yakın dostlarıyla minik bir parti yapan Çapa'nın, plaj konseptli pastası ise oldukça göz alıcıydı.