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    • Saklambaç
    • 20.06.2020 Gazete
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    Sosyetik tasarımcı cinsi köpeğiyle poz verdi! Hem destek hem tepki yağdı

    Sosyetik tasarımcı , cinsi köpeğine sarılırken çektirdiği fotoğrafını ’da paylaştı. “Gördüğünüz gibi çok tehlikelilerdir” ifadelerini kullandı. Takipçilerinden hem destek, hem de tepki aldı.

    Pitbull kavgası

    Tasarımcı , sosyal medyada olay oldu... 57 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün cinsi köpeği 'le fotoğraflarını yayınladı. Suden, Pitty'e sarılırken çekilen pozuna "Pitbull'lar gördüğünüz gibi çok tehlikelilerdir" notunu yazdı. Ancak bu kareler sosyal medyayı karıştı.

    Kimileri Suden'e destek çıkarken kimileri de beslenmesi yasak ve tehlikeli olduğu için tepki yağdırdı.

    Hayvan Koruma Kanunu'na göre Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek yasak.

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