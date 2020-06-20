Tasarımcı Biricik Suden, sosyal medyada olay oldu... 57 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün pitbull cinsi köpeği Pitty'le fotoğraflarını yayınladı. Suden, Pitty'e sarılırken çekilen pozuna "Pitbull'lar gördüğünüz gibi çok tehlikelilerdir" notunu yazdı. Ancak bu kareler sosyal medyayı karıştı.

Kimileri Suden'e destek çıkarken kimileri de beslenmesi yasak ve tehlikeli olduğu için tepki yağdırdı.

Hayvan Koruma Kanunu'na göre Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek yasak.