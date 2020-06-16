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    • Saklambaç
    • 16.06.2020 Gazete
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    Kerem Bürsin faka bastı! ile ’nın montjalanmış videosunu gerçek sandı

    Kerem Bürsin eski aşkı ’yı sıkı takipte. Yakışıklı oyuncu önceki gün ile Sarıkaya’nın montjalanmış bir videosunu gerçek sanıp beğendi. Video olay olunca, Bürsin beğeniyi geri çekti ama iş işten geçti.

    Montajzede!

    Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam sosyal medya kazasına uğradı. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'nin kolaj yapılmış sahte bir videosunu kazayla beğenen Bürsin, dikkatleri üzerine topladı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Bürsin, yarım saat sonra beğenisi kaldırdı.

    Söz konusu videoda; sunucu aşk üzerine konuşuyor. Sarıkaya ise onu kafa sallayarak dinliyor. Bürsin'in 'ın eski aşkı Samyeli ve şimdiki sevgilisi Sarıkaya'nın montaj videosunu beğenmesi ise "Kerem Serenay'ı takipte" dedirtti.

    KEREM FAKA BASTI
    Beğenisini yarım saat sonra kaldıran Kerem Bürsin, sosyal medyada gündem olmaktan kurtulamadı.

    Haberler Saklambaç Kerem Bürsin faka bastı! Defne Samyeli ile Serenay Sarıkaya’nın montjalanmış videosunu gerçek sandı
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