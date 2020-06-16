Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam sosyal medya kazasına uğradı. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'nin kolaj yapılmış sahte bir videosunu kazayla beğenen Bürsin, dikkatleri üzerine topladı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Bürsin, yarım saat sonra beğenisi kaldırdı.

Söz konusu videoda; sunucu Defne Samyeli aşk üzerine konuşuyor. Sarıkaya ise onu kafa sallayarak dinliyor. Bürsin'in Cem Yılmaz'ın eski aşkı Samyeli ve şimdiki sevgilisi Sarıkaya'nın montaj videosunu beğenmesi ise "Kerem Serenay'ı takipte" dedirtti.

KEREM FAKA BASTI

Beğenisini yarım saat sonra kaldıran Kerem Bürsin, sosyal medyada gündem olmaktan kurtulamadı.