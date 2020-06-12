Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, gazeteciye saldırdı... Kınay, önceki gün Cihangir'de jash isimli mekanda arkadaşlarıyla alkol aldı.
Bir gazetecinin, "Efendim yasak var siz içerdesiniz saat 12'yi geçti böyle bir durumda belediye başkanı olsaydınız izin verir miydiniz" şeklindeki sorusuna ise çıldırdı.
'SEN KİMSİN GERİZEKALI'
Kınay, "Ne alakası var hesabı kapattım tuvalete gittim geldim şimdi eve gidiyorum sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi. Annem babam karışmıyor bana. Sen kimsin gerizekalı" diye hakaretler yağdırdı.
DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM