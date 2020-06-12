'SEN KİMSİN GERİZEKALI'

Kınay, "Ne alakası var hesabı kapattım tuvalete gittim geldim şimdi eve gidiyorum sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi. Annem babam karışmıyor bana. Sen kimsin gerizekalı" diye hakaretler yağdırdı.

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM