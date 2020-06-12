Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 12.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    25. bölümüyle de reytingleri alt üst etti!

    'nin başarılı dizisi ’ın 25’inci bölümü seyirciden tam not aldı. Bizans ve Moğol güçlerinin, ’na baskın yaptığı sahne büyük beğeni topladı.

    Heyecan zirve yaptı

    ATV'nin başarılı dizisi 'ın 25'inci bölümü seyirciden tam not aldı.

    Bizans ve Moğol güçlerinin, 'na baskın yaptığı sahne büyük beğeni topladı.

    Dizi, Tüm Kişiler'de %10,96 izlenme oranı ve %28,22 izlenme payı ile birinci olurken, Sosyal Statü'de %9,53 izlenme oranı ve %28,48 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,51 izlenme oranı ve %28,31 izlenme payı elde etti. 25'inci bölüm, #BizimVatanımız etiketiyle sosyal medyada da zirve yaptı.

    Dizi, 'de ve dünyada trend listesinde yer aldı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin başrolünü Osman Bey karakteriyle üstleniyor.

    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman 25. bölümüyle de reytingleri alt üst etti!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri