ATV'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın 25'inci bölümü seyirciden tam not aldı.

Bizans ve Moğol güçlerinin, Kayı Obası'na baskın yaptığı sahne büyük beğeni topladı.

Dizi, Tüm Kişiler'de %10,96 izlenme oranı ve %28,22 izlenme payı ile birinci olurken, AB Sosyal Statü'de %9,53 izlenme oranı ve %28,48 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,51 izlenme oranı ve %28,31 izlenme payı elde etti. 25'inci bölüm, #BizimVatanımız etiketiyle sosyal medyada da zirve yaptı.

Dizi, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit üstleniyor.