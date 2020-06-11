atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızından şu yanıt geldi: " "EKİP olarak en az sizin kadar bu meseleye hassas yaklaştık ve kapalı oylama sonucu çalışmaya devam etme kararı aldık. Yapımcılarımız ise bu demokratik seçime saygı gösterip virüse karşı çok ciddi önlemler aldı."