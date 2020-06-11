Oyuncular Birliği Sendikası, Oktay Kaynarca'nın "Setler dursun diye bağıranlar şimdi nerede! Herkes şimdi çekimlere başlıyor" sözlerine tepki gösterdi.
atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızından şu yanıt geldi: " "EKİP olarak en az sizin kadar bu meseleye hassas yaklaştık ve kapalı oylama sonucu çalışmaya devam etme kararı aldık. Yapımcılarımız ise bu demokratik seçime saygı gösterip virüse karşı çok ciddi önlemler aldı."
EDHO'nun yapımcıları, çekimler devam ettiği sürece virüse karşı çalışanlarını korumak için çok sıkı önlemler almıştı.