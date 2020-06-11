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    • Saklambaç
    • 11.06.2020 Gazete
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    ’nun Reis’i kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti!

    ’nun Reis’i , kendisini hedef alan bazı meslektaşlarına isyan etti. Kaynarca, "O zaman 'setler iptal edilsin' diyen sizler, şimdi başlayan setlere niye sesinizi çıkarmıyorsunuz! Bu süreçteki tavrınıza katılmıyorum" dedi.

    Reis isyan etti!

    Oyuncular Birliği Sendikası, Oktay Kaynarca'nın "Setler dursun diye bağıranlar şimdi nerede! Herkes şimdi çekimlere başlıyor" sözlerine tepki gösterdi.

    atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızından şu yanıt geldi: " "EKİP olarak en az sizin kadar bu meseleye hassas yaklaştık ve kapalı oylama sonucu çalışmaya devam etme kararı aldık. Yapımcılarımız ise bu demokratik seçime saygı gösterip virüse karşı çok ciddi önlemler aldı."

    EDHO'nun yapımcıları, çekimler devam ettiği sürece virüse karşı çalışanlarını korumak için çok sıkı önlemler almıştı.
    Haberler Saklambaç EDHO’nun Reis’i Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti!
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