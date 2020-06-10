Ünlü sanatçıya, Türkbükü'ndeki bir otelin şezlongları günlük bin, aylık ise 24 bin liradan müşteriye vermesiyle ilgili haberler soruldu.

Güzel sanatçı, şu sözleriyle görgüsüzlere taşını attı: "Ben olsam beş bin lira yaparım, kapıda kuyruk olur. Çünkü bizim insanımız fiyatları çoğalttıkça oraya gidiyor. 'Ben bin liralık şezlongtayım' diye hava atacak çok insan var."