Sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Etiler'deydi. Avşar Kızı, Riva'da bir çiftlik evi yaptırdığını söyledi.
Ünlü sanatçıya, Türkbükü'ndeki bir otelin şezlongları günlük bin, aylık ise 24 bin liradan müşteriye vermesiyle ilgili haberler soruldu.
Güzel sanatçı, şu sözleriyle görgüsüzlere taşını attı: "Ben olsam beş bin lira yaparım, kapıda kuyruk olur. Çünkü bizim insanımız fiyatları çoğalttıkça oraya gidiyor. 'Ben bin liralık şezlongtayım' diye hava atacak çok insan var."
ZAMANI KIYMETLİ!
Hülya Avşar, kolundaki saat için kesenin ağzını açtı. Avşar, değeri yaklaşık 200 bin lira olan Hublot Big Bang marka pırlanta taşlı saati ile dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ