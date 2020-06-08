





Uzun yıllardır tatillerini Bodrum'da yapan Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'teydi. Ünlü popçu, müdavimi olduğu Türkbükü'ndeki bir otelin pandemiden dolayı bu yıl şezlong fiyatlarını bin TL'den rezervasyon yapmasıyla ilgili konuştu.