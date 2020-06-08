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    • Saklambaç
    • 08.06.2020 Gazete
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    'dan Türkbükü'ndeki fahiş şezlong fiyatlarına tepki gösterdi: Ben o parayı vermem

    Yıllardır tatilini Türkbükü’nde yapan , bir otelin bu yıl şezlongları günlük bin liradan rezerve etmesini eleştirdi: “Çok pahalı. Ben o parayı vermem. Ama bence bu hatalarını düzeltirler.”




    Uzun yıllardır tatillerini Bodrum'da yapan Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'teydi. Ünlü popçu, müdavimi olduğu Türkbükü'ndeki bir otelin pandemiden dolayı bu yıl şezlong fiyatlarını bin TL'den rezervasyon yapmasıyla ilgili konuştu.




    Fahiş fiyata tepki gösteren Serdar Ortaç, "Çok pahalı. Ben o parayı vermem. Ama bence bu hatalarını düzeltirler" açıklaması yaptı.



    BODRUM'A REKLAM TAŞI!
    Şezlong firmalarından Bodrum'a göndermeli reklam… Firmalar, sosyal medyada ürünlerini "Bodrum plajlarına inat şezlong bedeli 350 TL" diyerek tanıtıyor.

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