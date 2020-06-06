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    • Saklambaç
    • 06.06.2020 Gazete
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    Oğlu 'ı kaybeden 'dan duygusal paylaşım

    16 Nisan’da 10 yaşındaki oğlunu kaybeden , önceki akşam melek ’la çekilmiş karesini paylaştı. Acılı anne, “Mutfaklar bomboş; dünle beraber gitti cancağızım” notuyla yürek sızlattı.

    Gitti cancağızım

    Eski eşi 'dan olan 10 yaşındaki oğlunun 16 Nisan'dan lenfomaya yenik düşmesiyle yıkılan , önceki akşam duygusal anlar yaşadı. Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği melek oğluyla mutfakta yemek yaparken çekilmiş bir karesini Instagram hesabında paylaştı.

    Ebru Şallı, bu kareye de yürekleri sızlatan şu notu düştü: "Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin beni."

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