Eski eşi Harun Tan'dan olan 10 yaşındaki oğlunun 16 Nisan'dan lenfomaya yenik düşmesiyle yıkılan Ebru Şallı, önceki akşam duygusal anlar yaşadı. Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği melek oğluyla mutfakta yemek yaparken çekilmiş bir karesini Instagram hesabında paylaştı.

Ebru Şallı, bu kareye de yürekleri sızlatan şu notu düştü: "Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin beni."