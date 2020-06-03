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    • Saklambaç
    • 03.06.2020 Gazete
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    ’in eşi ’den ’da stand-up!

    ’in eşi ’den ’da stand-up... Yade ve Yeda isimli kızları olan güzel yenge, “Üçüncü çocuğuma Yada, dördüncü olursa Veda adını koyarım’ esprisi yaptı.

    Zeynep espri sever

    F.Bahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, önceki gün Instagram'da esprili bir sohbete imza attı.

    Yade ve Yeda adında iki kızı olan güzel yenge, "Üçüncü çocuk olursa adını ne koyarsınız?" sorusuna şu esprili yanıtı verdi: "3. çocuk olursa 'Yada', 4. çocuk olursa Veda…"

    YEMEK konusunda seçici olmadığını da söyleyen Zeynep Sever Demirel, "En sevdiğin yemek hangisi?" sorusuna ise "Sushi demek isterdim" dedi ve 'Karaambar kuru fasulye-pilav çay bahçesi' isimli bir yerin fotoğrafını paylaşarak gülümsetti. Bu arada güzel yenge, en çok görmek istediği yerin ise İran'daki İsfahan şehri olduğunu açıkladı.
    Haberler Saklambaç Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’den Instagram’da stand-up!
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