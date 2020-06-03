YEMEK konusunda seçici olmadığını da söyleyen Zeynep Sever Demirel, "En sevdiğin yemek hangisi?" sorusuna ise "Sushi demek isterdim" dedi ve 'Karaambar kuru fasulye-pilav çay bahçesi' isimli bir yerin fotoğrafını paylaşarak gülümsetti. Bu arada güzel yenge, en çok görmek istediği yerin ise İran'daki İsfahan şehri olduğunu açıkladı.