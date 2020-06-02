Edwina Sponza-İbrahim Kutluay, Ece Erken ve Ezgi Eyüboğlu gibi ünlüler de yine özel izinlerle Çeşme'nin yolunu tutmuştu.

Dün şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla ise Ege'nin yolları dolup taştı. Buse Terim, eşi ve iki kızıyla Türkbükü'ndeki villalarına gitmek için yola çıktı.