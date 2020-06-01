Hande yoğun bakımda

Uzun süredir aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la Temmuz'da evleneceği konuşulan Hande Erçel, karantina sonrası soluğu hemen güzellik merkezlerinde almaya başlayıp kendisini yoğun bir bakıma sokmuş. Bağışıklığı zayıf olduğu ortaya çıkan güzel oyuncu, bağışıklığını güçlendirmek için damardan C vitamini katkısı alıyormuş. Bu arada birkaç araştırma yaptım. Erçel gibi damardan C vitamini katkısı olan ünlülerin arasında Çağla Şıkel'den Özge Ulusoy'a kadar birçok isim var… Hande Erçel'in yaptırdığı bir diğer yöntem de yine ilgimi çekti… 26 yaşındaki güzel oyuncu, göz altlarının pürüzsüz olması için göz çevresine uyarlanan patentli mikro kanal bant teknolojisiyle üretilmiş patch'ler (bantlar) kullanıyorlarmış. Yara bandı gibi göz altına yapıştırılan bu bantlar göz çevresine botoks etkisi yapıyormuş…
DİJİTAL DİVA
Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Diva, 'jüri üyeliği yapacağı bir yarışma programından ayda 3 milyon 250 bin lira kazanacak! Programın yapımcıları bu dudak uçuklatan ücretin yanı sıra usta sanatçıya bir de Iphone 11 marka telefon hediye etmişler. Yıllardır Vertu marka telefon kullanan Bülent Ersoy, yapımcısının hediyesiyle artık dijital çağa ayak uydurmaya başlamış olacak.
ZAMANI KIYMETLİ
Karantina süresini evde ailesi ile vakit geçiren Yasemin Özilhan, sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyor. Özilhan'ın geçtiğimiz günlerde aynanın önünde verdiği pozunda taktığı saati dikkatimi çekti. Yasemin Özilhan, Cartier marka olan bu saati 50 bin TL'ye almış. Bu da aklıma sosyetik güzelin daha önceki bir röportajında dediği "Pahalı kıyafetler şart değil. 3-5 bin TL'ye şık olmak mümkün. Önemli olan yakıştırmaktır" sözü aklıma geldi.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE