Hande yoğun bakımda

Uzun süredir aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la Temmuz'da evleneceği konuşulan Hande Erçel, karantina sonrası soluğu hemen güzellik merkezlerinde almaya başlayıp kendisini yoğun bir bakıma sokmuş. Bağışıklığı zayıf olduğu ortaya çıkan güzel oyuncu, bağışıklığını güçlendirmek için damardan C vitamini katkısı alıyormuş. Bu arada birkaç araştırma yaptım. Erçel gibi damardan C vitamini katkısı olan ünlülerin arasında Çağla Şıkel'den Özge Ulusoy'a kadar birçok isim var… Hande Erçel'in yaptırdığı bir diğer yöntem de yine ilgimi çekti… 26 yaşındaki güzel oyuncu, göz altlarının pürüzsüz olması için göz çevresine uyarlanan patentli mikro kanal bant teknolojisiyle üretilmiş patch'ler (bantlar) kullanıyorlarmış. Yara bandı gibi göz altına yapıştırılan bu bantlar göz çevresine botoks etkisi yapıyormuş…