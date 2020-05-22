





Osman Bey'in "Göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki; bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı" sözleriyle anlattığı kutlu rüya; zikir sahnesi, özel bir tasarım ve müthiş görsel efektlerle sunuldu. 'Kuruluş Osman' seyircileri, bu tarihi sahneye sosyal medyada övgü yağdırdı.