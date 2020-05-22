ATV'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman', önceki akşam hem reytinglerin hem de 'Kutlu Rüya' etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Twitter Türkiye'de gece boyunca trend listesinde birinci sırada bulunan dizi, dünya trend listesinde de yedinci sıraya kadar yükselip Instagram'da yoğun etkileşim aldı.
Osman Bey'in "Göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki; bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı" sözleriyle anlattığı kutlu rüya; zikir sahnesi, özel bir tasarım ve müthiş görsel efektlerle sunuldu. 'Kuruluş Osman' seyircileri, bu tarihi sahneye sosyal medyada övgü yağdırdı.
YİNE ZİRVEDE
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, önceki akşamki bölümüyle de reytinglerin zirvesindeydi. Dizi; Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı ile birinci, AB Sosyal Statü'de %8,50 izlenme oranı ve %21,86 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %10,37 izlenme oranı ve %25,10 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.