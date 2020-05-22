



Güzel oyuncu, Demet Akalın'ın Dalkılıç ile eski bir fotoğrafını paylaşıp "Şunu da bir evlendirseydim" demesiyle ilgili sorular karşısında tek kelime etmedi. Daha önce de Dalkılıç'ın "Baba olmak istiyorum" yorumları karşısında sessiz kalan Erçel, "Evliliğe mesafeli" dedirtti.