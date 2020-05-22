Hande Erçel, önceki gün Bebek'teydi. Maskesini takarak tedbirini alan güzel oyuncu, karantinada bol bol resim yaptığını söyledi. 6 aylık yeğeni Aylin Mavi'nin kendisine benzetilmesi hatırlatılan 26 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum" dedi. Uzun süredir Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan güzel oyuncu, evliliği duyunca ise tıp oynadı.
Güzel oyuncu, Demet Akalın'ın Dalkılıç ile eski bir fotoğrafını paylaşıp "Şunu da bir evlendirseydim" demesiyle ilgili sorular karşısında tek kelime etmedi. Daha önce de Dalkılıç'ın "Baba olmak istiyorum" yorumları karşısında sessiz kalan Erçel, "Evliliğe mesafeli" dedirtti.
36 yaşındaki popçu, geçtiğimiz günlerde de bu paylaşımıyla Erçel'e evlilik göndermesi yapmıştı.
Erçel, dün de bir merkeze gidip serumla vitamin takviyesi yaptırdı.
AYDIN HAMZA