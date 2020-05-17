Salgının başından beri sergilediği umursamaz halleriyle tepki çeken Kaya Çilingiroğlu, işine gelince kurallara uydu! 50 yaşındaki spor yorumcusu, önceki gün sevgilisiyle Bebek'teydi. Yemek almak için gittiği bir restoranın önünde aracından inen Çilingiroğlu, gazetecileri görünce hemen maskesini taktı.
Genç kadın, yüzünü gizleyerek gizemli haller sergiledi.
Çilingiroğlu, kendisine doğru soru sormak için giden muhabirlere de "Sosyal mesafeyi koruyalım" diyerek uyarıda bulundu. Çilingiroğlu, restorana girerken aracın içerisindeki kumral kadın da yüzünü gizledi. Kaya Çilingiroğlu, daha sonra mütevazı aracıyla geldiği Bebek'ten aşkıyla ayrıldı.
Çapkınlıklarıyla bilinen Çilingiroğlu'nu Covid-19 da durduramadı.
DOĞAN SAVAŞ