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    • Saklambaç
    • 17.05.2020 Gazete
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    iş çapkınlığa gelince önlemini aldı! Maskesini taktı, gazetecilerden saklandı

    Pandeminin başından beri umursamaz davranan , iş çapkınlığa gelince önlemini aldı! Önceki gün yeni sevgilisiyle Bebek’e giden 50 yaşındaki spor yorumcusu, gazetecileri görünce maskesini takıp gizlenmeye çalıştı.

    Salgının başından beri sergilediği umursamaz halleriyle tepki çeken Kaya Çilingiroğlu, işine gelince kurallara uydu! 50 yaşındaki spor yorumcusu, önceki gün sevgilisiyle Bebek'teydi. Yemek almak için gittiği bir restoranın önünde aracından inen Çilingiroğlu, gazetecileri görünce hemen maskesini taktı.



    Genç kadın, yüzünü gizleyerek gizemli haller sergiledi.

    Çilingiroğlu,     kendisine doğru soru sormak için giden muhabirlere de "Sosyal mesafeyi koruyalım" diyerek uyarıda bulundu. Çilingiroğlu, restorana girerken aracın içerisindeki kumral kadın da yüzünü gizledi. Kaya Çilingiroğlu, daha sonra mütevazı aracıyla geldiği Bebek'ten aşkıyla ayrıldı.



    Çapkınlıklarıyla bilinen Çilingiroğlu'nu Covid-19 da durduramadı.

    DOĞAN SAVAŞ
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