



Genç kadın, yüzünü gizleyerek gizemli haller sergiledi.



Çilingiroğlu, kendisine doğru soru sormak için giden muhabirlere de "Sosyal mesafeyi koruyalım" diyerek uyarıda bulundu. Çilingiroğlu, restorana girerken aracın içerisindeki kumral kadın da yüzünü gizledi. Kaya Çilingiroğlu, daha sonra mütevazı aracıyla geldiği Bebek'ten aşkıyla ayrıldı.