Çarşamba geleneği bozulmadı. atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın 21'inci bölümü; Tüm Kişiler'de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile her zamanki gibi reytinglerde birinci olmayı başardı.

Dizinin son bölümü; AB Sosyal Statü'de %10,06 izlenme oranı ve %22,71 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %12,06 izlenme oranı ve %25,77 izlenme payı elde ederek ikinci olarak başarısını sürdürdü.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören Kuruluş Osman, Türkiye'de trend listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünya trend listesinde de yer aldı.