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    • Saklambaç
    • 15.05.2020 Gazete
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    Zirvenin adı değişmedi! lerde yine birinci oldu

    Çarşamba geleneği bozulmadı. atv'nin başarılı dizisi 'ın 21'inci bölümü; Tüm Kişiler'de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile her zamanki gibi lerde birinci olmayı başardı.

    Zirvenin adı değişmedi

    Çarşamba geleneği bozulmadı. atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın 21'inci bölümü; Tüm Kişiler'de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile her zamanki gibi lerde birinci olmayı başardı.

    Dizinin son bölümü; AB Sosyal Statü'de %10,06 izlenme oranı ve %22,71 izlenme payı ile ikinci ve 20+C1'de %12,06 izlenme oranı ve %25,77 izlenme payı elde ederek ikinci olarak başarısını sürdürdü.

    Sosyal medyada da büyük ilgi gören , Türkiye'de trend listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünya trend listesinde de yer aldı.

    Haberler Saklambaç Zirvenin adı değişmedi! Kuruluş Osman reytinglerde yine birinci oldu
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