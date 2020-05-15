Özellikle hamur işlerinde marifetini konuşturan ve aslen Ordulu olan Gülşen için müzisyen eşi şöyle dedi: "Gülşen, Karadeniz kızı olduğu için elinin lezzeti vardır. Çok güzel yemek yapar." Sunucu Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtlayan Ozan Çolakoğlu, Aleyna Tilki ve Edis'i de çok başarılı bulduğunu söyledi.