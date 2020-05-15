Karantinada mutfaktan çıkmayan Gülşen'e eşinden övgü… 42 yaşındaki popçu, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur için kekten kurabiyeye, ekmekten pideye kadar birçok lezzet pişirdi.
Özellikle hamur işlerinde marifetini konuşturan ve aslen Ordulu olan Gülşen için müzisyen eşi şöyle dedi: "Gülşen, Karadeniz kızı olduğu için elinin lezzeti vardır. Çok güzel yemek yapar." Sunucu Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtlayan Ozan Çolakoğlu, Aleyna Tilki ve Edis'i de çok başarılı bulduğunu söyledi.
GÖZÜNÜ AŞÇILIĞA DİKTİ
Özellikle hamur işlerinde başarılı olan sanatçı, "Yakında pastane açacağım" esprisi yaparak da iddiasını ortaya koymuştu.
Mutfakta da marifetli çıkan popçu, karantinada ekmek yapmayı da ihmal etmedi.