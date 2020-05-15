Güzel karar! Meryem Uzerli Kur’an-ı Kerim okumaya başladı

Pandemi süreciyle tüm dünya gibi evine kapanan Meryem Uzerli, bu süreçte farklı kararlar aldı. Herkes gibi Covid- 19'dan ders çıkaran 36 yaşındaki güzel oyuncu, bu zorlu süreçle başa çıkabilmek için maneviyata yöneldi.



Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteri gereği namaz kılmıştı.

Babası Türk, annesi Alman olan Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin bu kararı, "Güzel oyuncu, tükenmişlik sendromuna karşı en güzel çözümü buldu" dedirtti.