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    • Saklambaç
    • 15.05.2020 Gazete
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    Çocuklara verilen sokağa çıkma izni ünlü anneleri de seferber etti! Hande Acar, ve ...

    Önceki gün çocuklara verilen sokağa çıkma izni ünlü anneleri de seferber etti. Bebek dolup taştı... Sokaklar şenlendi... Sosyetik Hande Acar; kızları Masal ve Mavi ile 'na gitti. Acar ve kızları, maskeli önlem aldı.

    Sokak şenlendi

    KIZ KIZA GEZDİLER
    Berkay'ın     eşi Özlem Ada Şahin de izin fırsatını kaçırmadı.

    Şahin, kızları Arya ve Zeynep'le arabaya atlayıp kısa süreli Boğaz havası aldı.


    Sosyetik Hande Acar; kızları Masal ve Mavi ile Bebek Parkı'na gitti. Acar ve kızları, maskeli önlem aldı.


    HIZLI BOĞAZ TURU
    Ebru Akel, oğlu Eren'le önceki gün Bebek'teydi. Maskelerini ihmal etmeyen anne ile oğlu, hızlı bir Boğaz turu attı.


    ANNESİNİN KOPYASI MAYA
    Eski     manken Nefise Karatay, önceki gün kızı Maya ile dışarıda vakit geçirdi. Minik Maya, poz verirken tıpkı annesi gibi zafer işareti yapıp gülümsetti.


    GEZME ÖZLEMİ BİTTİ
    Güzel     sunucu Özlem Yıldız, çocuklara verilen izin fırsatını kaçırmayıp hemen oğluyla gezmeye gitti. Açık havada vakit geçiren Yıldız ile Demir, böyle hatıra pozu verdi.


    İBO'NUN MUTLU GÜNÜ
    Bir     süre önce çocuklarını göremediği için dert yanan İbrahim Kutluay'ın hasreti bitti. İbo, eski evliliğinden olan oğlu Ömer'le önceki gün özlem giderdi.
    Haberler Saklambaç Çocuklara verilen sokağa çıkma izni ünlü anneleri de seferber etti! Hande Acar, Nefise Karatay ve Özlem Yıldız...
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