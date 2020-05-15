KIZ KIZA GEZDİLER
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin de izin fırsatını kaçırmadı.
Şahin, kızları Arya ve Zeynep'le arabaya atlayıp kısa süreli Boğaz havası aldı.
Sosyetik Hande Acar; kızları Masal ve Mavi ile Bebek Parkı'na gitti. Acar ve kızları, maskeli önlem aldı.
HIZLI BOĞAZ TURU
Ebru Akel, oğlu Eren'le önceki gün Bebek'teydi. Maskelerini ihmal etmeyen anne ile oğlu, hızlı bir Boğaz turu attı.
ANNESİNİN KOPYASI MAYA
Eski manken Nefise Karatay, önceki gün kızı Maya ile dışarıda vakit geçirdi. Minik Maya, poz verirken tıpkı annesi gibi zafer işareti yapıp gülümsetti.
GEZME ÖZLEMİ BİTTİ
Güzel sunucu Özlem Yıldız, çocuklara verilen izin fırsatını kaçırmayıp hemen oğluyla gezmeye gitti. Açık havada vakit geçiren Yıldız ile Demir, böyle hatıra pozu verdi.
İBO'NUN MUTLU GÜNÜ
Bir süre önce çocuklarını göremediği için dert yanan İbrahim Kutluay'ın hasreti bitti. İbo, eski evliliğinden olan oğlu Ömer'le önceki gün özlem giderdi.