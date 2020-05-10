Ünlü oyuncu Burak Deniz, önceki gün Bebek'te lüks cipiyle motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, araca çarparak yere yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerini gören Deniz, arabasına binip hızla oradan kaçtı. Oyuncu Kuruçeşme'de ışıklarda polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı.

Polislerin tekrar olay yerine getirdiği Burak Deniz, 1.77 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulan oyuncuya, bin 228 lira para cezası kesildi. Hakkında soruşturma başlatılan ve 6 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.