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    • Saklambaç
    • 10.05.2020 Gazete
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    Oyuncu ’den çirkin kaçış! Lüks cipiyle çarptığı motosikletli yere düşünce...

    Oyuncu ’den çirkin kaçış… 29 yaşındaki oyuncunun Bebek’te lüks cipiyle çarptığı motosikletli, yere yuvarlandı. Olay yerine gelen polisleri görüp kaçan Deniz, ileride yakalandı. lü çıkan oyuncunun ehliyetine el konuldu.

    Burakıp kaçtı!

    Ünlü oyuncu , önceki gün Bebek'te lüks cipiyle motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, araca çarparak yere yuvarlandı.

    sonrası olay yerine gelen polis ekiplerini gören Deniz, arabasına binip hızla oradan kaçtı. Oyuncu Kuruçeşme'de ışıklarda polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı.

    Polislerin tekrar olay yerine getirdiği Burak Deniz, 1.77 promil lü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulan oyuncuya, bin 228 lira para cezası kesildi. Hakkında soruşturma başlatılan ve 6 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz, 'nde hakim karşısına çıkacak.

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